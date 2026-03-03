3 Marzo 2026
Como-Inter, formazioni UFFICIALI: Chivu stravolge!
Ecco le scelte di Chivu e Fabregas
Allo Stadio Giuseppe Sinigaglia è tutto pronto per Como‑Inter, semifinale d’andata di Coppa Italia. Sciolti gli ultimi dubbi, i due allenatori hanno ufficializzato gli undici titolari per la prima sfida del doppio confronto.
3 Marzo 2026 – 21:00
Stadio Giuseppe Sinigaglia
Como 4-2-3-1
Formazione1 – Butez 28 – Smolcic 14 – Ramón 34 – Diego Carlos 3 – Valle 23 – Perrone 8 – S. Roberto 31 – Vojvoda 33 – Da Cunha 6 – Caqueret 10 – Paz Cesc Fabregas
Panchina
21 Törnqvist, 22 Vigorito, 44 Čavlina, 5 Goldaniga, 7 Morata, 11 Douvikas, 15 Lahdo, 17 Rodriguez, 18 Moreno, 19 Kühn, 20 Baturina, 38 Diao, 77 Van der Brempt.
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Baturina, Addai
diffidati
Diego Carlos, Kühn, Morata, Paz, Ramón J., Roberto S., Van der Brempt
Inter 3-5-1-1
Formazione13 – J. Martinez 31 – Bisseck 15 – Acerbi 95 – Bastoni 36 – Darmian 16 – Frattesi 20 – Calhanoglu 8 – Sucic 30 – Carlos Augusto 17 – Diouf 94 – Esposito Cristian Chivu
Panchina
1 Sommer, 12 Di Gennaro, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 9 Thuram, 11 Luis Henrique, 22 Mkhitaryan, 23 Barella, 25 Akanji, 32 Dimarco, 53 Lavelli.
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Lautaro Martinez, Bonny
diffidati
Esposito, Kamate, Sucic
Arbitro: Marco Di Bello
Assistenti: Peretti – Colarossi
Quarto Uomo: Zufferli
Var: Mazzoleni – AVAR: Maresca