Dove vedere Milan-Inter, diretta tv e streaming del match
Le info per seguire il match
Quando si gioca Milan-Inter, 28^ giornata Serie A
Reduce dal successo interno contro il Genoa di De Rossi, l’Inter arriva all’appuntamento clou di questo campionato: il derby contro il Milan in programma domenica 8 marzo alle ore 20:45. La squadra di Cristian Chivu cercherà di chiudere virtualmente il discorso Scudetto, dato che vincendo si spingerebbe a +13 sul Milan in classifica. I rossoneri, invece, dovranno tentare di avere la meglio dei nerazzurri per avvicinarsi a -7 e mantenere viva la speranza di una rimonta.
Milan-Inter, dove vederla: DAZN o Sky?
Milan-Inter verrà trasmessa domenica 8 marzo alle ore 20:45 in diretta TV esclusiva su DAZN. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.
Milan-Inter sarà visibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN.
Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Milan-Inter in diretta insieme a voi!