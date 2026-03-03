3 Marzo 2026

PAGELLE Live Como-Inter: voti e giudizi

Voti e giudizi in tempo reale

Allo Stadio Giuseppe Sinigaglia va in scena Como-Inter, semifinale d’andata di Coppa Italia. I nerazzurri affrontano il primo atto del doppio confronto con l’obiettivo di indirizzare subito la qualificazione e mettere un piede in finale. Di seguito le nostre valutazioni sui protagonisti del match.

Pagelle Como-Inter: migliori e peggiori in campo

MARTINEZ 6 –

BISSECK 6

ACERBI 6

BASTONI 6

CARLOS AUGUSTO 6

FRATTESI 6

CALHANOGLU 6

SUCIC 6

DARMIAN 6

DIOUF 6

ESPOSITO 6

Como-Inter: il tabellino

Marcatori

Arbitro – Marco Di Bello

Ammoniti

Espulsi

👉🏻 CONTINUA A LEGGERE
Foto autore

Autore:
Romina Sorbelli