Calhanoglu nella STORIA: nessuno come lui in Serie A

Nuova stagione, ma le vecchie abitudini rimangono per Hakan Calhanoglu. Il turco è stato uno dei migliori in campo nel successo per 2-0 contro il Lecce, mettendo anche il proprio timbro con la solita rete dal dischetto.

Una realizzazione perfetta che ha portato il suo bottino a 17 calci di rigore consecutivi calciati con successo in Serie A. Una statistica strepitosa, che gli ha permesso di entrare nella storia del campionato italiano.

Con la rete del 2-0 contro il Lecce, infatti, Calhanoglu ha staccato Pazzini, fermo a quota 16. Una striscia impressionante, iniziata nel 2020, quando ancora vestiva la maglia del Milan e proseguita all’Inter, dove ancora non ha mai commesso un errore.