Cuadrado torna in Serie A: sfida immediata all’Inter

Arrivato dalla Juventus nel malumore generale, Juan Cuadrado ha concluso la sua esperienza all’Inter dopo una sola stagione, nella quale ha portato a casa lo Scudetto, pur senza incidere troppo, frenato da diversi problemi fisici. La sua avventura in Serie A, però, potrebbe non essere finita qui.

Infatti, come riportato da Gianluca Di Marzio, il colombiano, attualmente svincolato, sarebbe finito nel mirino dell’Atalanta, come possibile colpo a parametro zero. A volerlo fortemente sarebbe proprio l’allenatore dei bergamaschi, Gian Piero Gasperini.

Se l’affare dovesse andare in porto, il colombiano potrebbe ritrovarsi di fronte proprio l’Inter, che sfiderà l’Atalanta, venerdì 30 agosto, giornata di chiusura del calciomercato.