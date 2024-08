Taremi ok, ma i giornali non sono del tutto convinti: le PAGELLE

Assente Lautaro Martinez nella gara contro il Lecce, Simone Inzaghi non ha avuto dubbi sul sostituto: Mehdi Taremi. Dopo gli scampoli di gara a Genova, si è trattato dell’esordio da titolare, davanti al pubblico di San Siro.

E l’attaccante iraniano ci ha messo poco a lasciare il segno: assist di testa per il gol dell’1-0 di Darmian. Per il resto, una prestazione positiva per atteggiamento alla quale, probabilmente, è mancata un po’ di lucidità, per via anche di una condizione fisica non perfetta e di un’intesa con Thuram ancora da affinare.

La pensano così, in sostanza, anche i quotidiani, che in 2 casi su 3 non vanno oltre la sufficienza per valutare la sua gara. Solo La Gazzetta dello Sport opta per una pagella più positiva, sottolineando come faccia molto e tutto bene. Il Corriere dello Sport, invece, sottolinea in negativo come non riesca a calciare in porta e, di conseguenza, a rendersi pericoloso.

Di seguito le pagelle dei principali quotidiani sportivi:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6.5 – “Vorrebbe far crollare San Siro in rovesciata, ma fa molto altro e tutto bene: svetta di testa sul gol di Darmian, addenta una palla strisciando in area silenzioso”.

CORRIERE DELLO SPORT 6 – “Prende il posto di capitan Lautaro e ci mette subito lo zampino sul primo gol fi rmato Darmian. Non riesce a concludere e di conseguenza a rendersi

pericoloso in area di rigore avversaria”.

TUTTOSPORT 6 – “È il più atteso e acclamato dal pubblico e risponde subito presente con un assist per Darmian”.