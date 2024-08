Palacios arriva a Milano: visite mediche e CIFRE del contratto

Il mercato si avvia verso la conclusione e l’Inter è pronta a mettere a segno quello che potrebbe essere l’ultimo colpo della sua sessione: Tomas Palacios. Nella giornata di oggi, infatti, l’argentino è atteso a Milano.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’operazione è in dirittura d’arrivo e il difensore mancino andrà a completare il reparto, regalando a Inzaghi il vice Bastoni richiesto. Da capire se sarà a disposizione già per la sfida contro l’Atalanta.

Le visite mediche di Palacios sono fissate per domani, presso l’Humanitas di Rozzano. Il centrale, poi, sarà pronto per firmare il suo nuovo contratto: un quinquennale da 600mila euro a stagione.