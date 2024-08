Intervenuto ai microfoni di Sky Sport e DAZN al termine della gara, Simone Inzaghi ha commentato la vittoria per 2-0 dell’Inter, in casa contro il Lecce, nella 2a giornata del campionato di Serie A.

Queste le sue parole:

SKY SPORT

VOGLIA DI VINCERE – “La fame di vincere ci vuole sempre, ma ero abbastanza tranquillo, perché i ragazzi si stanno allenando bene. A Genova avevo visto buoni segnali e la squadra poi si è allenata bene. Questa settimana non eravamo contenti, perché dobbiamo sempre vincere. Però avevo visto segnali importanti”.

RIENTRO LAUTARO – “Rientro di Lautaro con l’Atalanta? Non lo so, venerdì si è svegliato con il dolore e abbiamo deciso di non rischiarlo. Avrebbe voluto esserci, ma siamo alle prime partite ed è normale a inizio stagione. Ora cercheremo di recuperarlo per venerdì., ma vedremo di giorno in giorno”.

TURNOVER – “Cambi più in ritardo dello scorso anno. Penso sia un caso. Nel secondo tempo stavamo gestendo bene e non vedevo nessun problema. Avevo 8 giocatori in panchina e gli ho detto che si devono scaldare tutti. Ho la possibilità di scegliere e ora con una partita settimana possiamo allenarci di più. Stiamo lavorando bene, come dico io perché sono ragazzi seri”.

AVVERSARIE – “Noi dobbiamo guardare solo a noi stessi. Le altre squadre si stanno tutte rinforzando e avranno tutte i nostri obiettivi. Ad agosto non è semplicissimo con temperature altissime. Tutte le squadre stanno faticando, ma noi abbiamo fatto due ottime gare a livello di applicazione”.

GRUPPO – “Sicuramente non dobbiamo essere ancorati a Lautaro, Barella, Calhanoglu etc. L’anno scorso abbiamo vinto perché tutta la rosa ha dato segnali. Taremi si è inserito benissimo e anche se non ha fatto una gara appariscente è stato importantissimo, perché ha corso e lottato tutta la gara. Per questo ho optato per sostituire Thuram e anche Arnautovic ha dato segnali importanti”.

DAZN

PRESTAZIONE – “Abbiamo fatto i primi 35 minuti buoni e intensi, pressando alto e recuperando tanti palloni. Poi abbiamo preso un paio di ripartenze e nello spogliatoio abbiamo parlato con i ragazzi e abbiamo visto che dovevamo gestire meglio la palla e gli spazi. Il Lecce è venuto a San Siro e ha fatto un partita seria, ma ha trovato un Inter concentrata e affamata che voleva il risultato pieno”.

THURAM-TAREMI – “Hanno lavorato molto bene per la squdra. Marcus è stato bravissimo a conquistare un rigore importante e si è mosso bene. Taremi non aveva ancora giocato per Thuram, ma è generoso e si è dato da fare per la squadra”.

REAZIONE – “Eravamo rimasti male per il pareggio al 95′, dove ci avevamo messo del nostro. Ero sereno perché vedo la squadra allenarsi, ma sapevamo che dovevamo tornare alla vittoria. Avevo visto dei segnali e abbiamo fatto una grande gara su tutti i fornti, che è quello che cercavamo”.

CALHANOGLU – “Calhanoglu ha fatto la partita che gli abbiamo chiesto. Inizialmente era marcato, ma è stato bravo a sostenere gli attaccanti. Sono soddisfatto anche dei subentranti. Ho avuto degli ottimi segnali”.

ASLLANI – “Asllani sarebbe entrato senza il rigore. Lui è un giocatore importante e avevamo bisogno di gestione in quel momento. Ho parlato con Darmian che era un po’ affaticato e ho aspettato perché non volevo fare 4 cambi”