Cambi per Inzaghi nella sfida alla Fiorentina: la posizione di Acerbi

Dopo 79 giorni può tornare finalmente in campo Francesco Acerbi: il difensore dell’Inter è fermo da fine novembre quando si fece male al Bentegodi nella sfida contro il Verona. Oggi è inoltre il suo 37° compleanno e potrebbe festeggiarlo tornando in campo con i nerazzurri in un delicato match di Serie A contro la Fiorentina.

Come riporta Tuttosport, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ragiona su quale formazione sia meglio schierare stasera a San Siro e stanno salendo le quotazioni di Francesco Acerbi per un ritorno in campo anche dal primo minuto. Questa sarebbe una mossa utile anche per De Vrij che necessita di un turno di riposo. Ci sono poi altri possibili cambi che l’allenatore dell’Inter sta valutando.

Tra questi ci sarà una sicura sostituzione sulla corsa di destra visto che Dumfries è squalificato. Darmian appare in vantaggio su Zalewski e questo lascia pensare che Inzaghi voglia tenersi il polacco come arma per la ripresa (mossa vincente nel derby). A sinistra invece Carlos Augusto può essere ancora titolare vista la febbre che ha colpito Dimarco e infine c’è un ballottaggio Zielinski-Mkhitaryan a metà campo.