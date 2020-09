Candreva: “Con la Sampdoria è stata una trattativa lampo. Ringrazio il presidente, sono qui per Quagliarella”

E’ stato il “proprietario” della fascia destra per quattro stagioni, ora però l’avventura con la maglia dell’Inter è terminata. Dopo più di 150 presenze in maglia nerazzurra Antonio Candreva ha lasciato Appiano Gentile per restare comunque in Serie A, dove la Sampdoria di Claudio Ranieri ha fortemente puntato su di lui.

Ecco le sue parole di presentazione ai canali ufficiali del club: “Arrivo qui con tanta voglia ed entusiasmo, è una cosa nuova. Voglio far bene insieme ai miei compagni, mi hanno fatto sentire subito a casa. La trattativa è stata lampo. Io e Quagliarella ci siamo sentiti nelle scorse settimane, ci sentivamo durante l’anno poi negli ultimi giorni abbiamo aumentato i contatti. Ringrazio il presidente, il mister e Fabio perché sono stati determinanti”.

Continua: “La presentazione che abbiamo fatto è stata simpatica, mi auguro che durante l’anno gli possa far fare tanti gol per il bene della Sampdoria. Sono qui per mister Ranieri, una grande persona ed un grande allenatore. Penso di portare esperienza ed entusiasmo. La Samp ha una grande storia e non si merita il campionato dell’anno scorso. Dobbiamo puntare alla salvezza e toglierci qualche sassolino dalle scarpe. Mi sento ancora un giocatore che può dare tanto, ho voglia, forza ed entusiasmo e voglio trasmetterlo alla squadra”.

