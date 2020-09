Verso Benevento-Inter, Glik: “Per Inzaghi sarà un derby. Ma ogni gara è importante”

Si ritorna in campo domani pomeriggio alle ore 18:00 al Ciro Vigorito di Benevento. L’Inter di Antonio Conte dopo il 4-3 di sabato sera contro la Fiorentina a San Siro recupererà la prima giornata di Serie A per poi chiudere la settimana all’Olimpico contro la Lazio.

Seppur sia una neopromossa, il Benevento non è assolutamente una squadra da sottovalutare e la vittoria sul campo della Sampdoria è stata una riprova. Per Filippo Inzaghi – allenatore dei campani – sarà quasi un derby visto il suo passato con la maglia del Milan. A confermarlo, anche il difensore Kamil Glik ai microfoni di Sky Sport: “Derby per Inzaghi? Secondo me un pizzico sì. E’ normale perché comunque ha giocato tanti anni al Milan ma alla fine preparerà questa sfida come tutte le altre. Siamo in Serie A e i match sono tutti importanti”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<