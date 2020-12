Sky – Sampdoria, arrivato il chiarimento tra Candreva e Ranieri: decisivo l’intervento di Ferrero

Sembra che per fortuna sia tornato il sereno nel rapporto tra Antonio Candreva e Claudio Ranieri. Come riferito da Sky Sport, grazie all’intervento telefonico del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, calciatore ed allenatore hanno avuto un lungo confronto nel quale sono riusciti a lasciarsi alle spalle le scorie del passato. Una buona notizia per tutto l’ambiente blucerchiato che domani potrebbe già riabbracciare il ragazzo in occasione della partita contro il Crotone.

Ricordiamo infatti che il calciatore è stato ceduto durante la scorsa finestra di mercato dall’Inter in prestito con obbligo di riscatto a 2,5 milioni di euro che dovrebbe scattare al primo punto conquistato dal mese di febbraio dalla Sampdoria. Qualora le parti non fossero riuscite a trovare una sintesi e il rapporto tra Candreva e Ranieri non fosse riuscito a mettere un cerotto alla lite avuta, l’esterno sarebbe potuto rientrare ad Appiano Gentile già il prossimo gennaio, aggiungendo un nuovo problema in casa nerazzurra.

