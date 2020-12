Social – L’annuncio di Vidal ai tifosi dell’Inter: “Sono felice, sto per tornare”

Dopo aver svolto interamente la sessione di quest’oggi insieme al gruppo, Arturo Vidal potrà finalmente tornare a disposizione di Antonio Conte in vista della gara di domenica alle 15.00 contro lo Spezia. Insieme al centrocampista belga dovrebbe pure essere confermato Marcelo Brozovic, che aveva sofferto una forte contusione nel corso della gara vinta contro il Napoli, ma che ha fortunatamente recuperato come testimoniato dalla sessione di oggi che lo ha visto insieme ai compagni.

Per quanto riguarda Vidal, che aveva accusato un risentimento alla coscia destra nei minuti finali della sfida vinta contro il Bologna sabato 5 dicembre, ha annunciato attraverso i propri social tutta la sua gioia per essere tornato a disposizione di Antonio Conte. Il centrocampista cileno, arrivato nell’ultima finestra di mercato, ha dimostrato dal primo istante di essere un calciatore molto importante per le dinamiche del gioco nerazzurro. Questo il suo messaggio ai tifosi: “Sono felice, sto già per tornare”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<