CAOS rigore: il dialogo tra VAR e arbitri in Napoli-Inter

Napoli-Inter fa ancora molto discutere a giorni di distanza dalla partita. Il calcio di rigore assegnato nel primo tempo da direttore di gara Maurizio Mariani per presunto fallo di Mkhitaryan su Di Lorenzo ha creato enormi polemiche e oggi, dal programma Open VAR su DAZN, emerge il dialogo che c’è stato tra la squadra arbitrale per assegnare questo penalty, con protagonisti la sala VAR, l’arbitro Mariani e l’assistente Bindoni.

Sala VAR: “Non c’è nulla. Verifichiamolo però”.

Mariani: “Ho visto ragazzi”.

Bindoni: “Occhio è rigore, è rigore”.

Mariani: “Sei sicuro?”.

Bindoni: “È rigore, è rigore”.

Sala VAR: “Ha fischiato rigore. Da dietro Mkhitaryan lo prende. Di Lorenzo non allarga la gamba per guadagnare uno spazio che non è del pallone bensì allarga la gamba per la protezione del pallone. Dobbiamo vedere la gamba destra di Mkhitaryan sulla sinistra di Di Lorenzo. Un secondo, guarda il viso di Di Lorenzo che è sul pallone e sta arrivando al tiro e Acerbi ancora non può arrivare sul pallone. Un secondo Mauri, sto verificando tutta la dinamica per capire l’accadimento. Serve la reverse bassa (inquadratura bassa, ndr). Ragazzi non possiamo levarlo perché c’è un contatto e non possiamo entrare nell’intensità del contatto e quindi la dinamica è che lui non si allarga per cercare…lui cerca solo di proteggere il pallone. Allora Maurizio sono Valerio, il rigore è confermato e il fallo è di Mkhitaryan. Se ti dicono che Di Lorenzo allarga la gamba, non allarga la gamba ma protegge il pallone. Mkhitaryan lo prende da dietro sul polpaccio”.