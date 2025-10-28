Rigore Napoli-Inter, ECCO i dialoghi degli arbitri in campo

A tre giorni di distanza dal match del Maradona, pochi istanti fa Dazn ha condiviso l’atteso Bordocam di Napoli-Inter. Le telecamere dell’emittente che ha trasmesso l’incontro hanno infatti catturato alcuni dialoghi dal campo, tra cui quelli della squadra arbitrale in occasione del calcio di rigore segnalato prima dall’assistente Bindoni e fischiato successivamente in ritardo da Mariani.

Questa la ricostruzione: “Il primo episodio, eclatante, della partita arriva al 29esimo. Il Napoli costruisce un’azione sulla destra. Chivu fiuta il pericolo e dalla panchina urla ‘Esci’! Conte invece, il rigore, dopo il contatto su Di Lorenzo, lo chiede subito. Barella, correndo, sente il fischio. Istintivamente dice di no, ma sa benissimo di cosa si tratta. Chiede comunque, cosa? Conte invece: ‘è rigore’. Lo dice anche a De Bruyne. ‘È rigore. Andiamo'”.

Alla decisione dell’arbitro, non si è fatta attendere la reazione dalla panchina dell’Inter: “Chivu non ci crede, ha le mani in faccia. Poi ride, ironico. In zona arbitro, i giocatori dell’Inter chiedono chiarimenti. Acerbi a Spinazzola: ‘Dov’è il rigore? Dove?’. Spinazzola: ‘Su Giovanni’. Dalla panchina, Conte vede i giocatori dell’Inter intorno all’arbitro. E allora ai suoi: ‘È rigore. Andiamo là’. Nel frattempo, Mkhitaryan si è seduto a terra in mezzo al campo. Dimarco gli fa un gesto chiarissimo: ‘Rotto?’. L’armeno ha sentito tirare proprio nel momento immediatamente successivo al contatto con Di Lorenzo. Dovrà uscire. In campo si capisce presto che l’assistente ha segnalato il rigore a Mariani. Quindi il quarto uomo Ayroldi lo sta spiegando alla panchina dell’Inter. Chivu: ‘Ma va al VAR?’. Mariani invece è in campo, parlando della stessa cosa dice più volte i giocatori dell’Inter: ‘Siamo in quattro’, inteso come la squadra arbitrale”.

Infine, le ulteriori proteste da parte dei calciatori in campo: “Quindi Bastoni si stacca dal gruppo e va dall’assistente a chiedere ulteriori spiegazioni. Di nuovo in panchina, Ayroldi a Kolarov: ‘Può capitare che lo chiami un assistente, solo che non sentivano’. In zona arbitro, ancora, prosegue il dialogo. È arrivato Barella, che dice: ‘Lo tocca quando è in terra’. E poi: ‘Tu non l’hai fischiato’. E Mariani ancora: ‘Ma siamo in quattro’. Poi l’arbitro spiega a Lautaro: ‘È Mkhitaryan che fa fallo’. Perché la percezione in campo di alcuni giocatori dell’Inter è che Mariani avesse fischiato l’ultimo contatto, quello di Acerbi. Poi Barella si confronta con Di Lorenzo: ‘Hai fatto così’. Mariani chiude le polemiche con Lautaro: ‘Basta, Lautaro, non ti prendere il giallo così'”.