Capello su Roberto Carlos: “Solo all’Inter non capirono quanto fosse forte”

Don Fabio elogia il talento dell'ex terzino brasiliano

Capello ha dichiarato: "Quando era all'Inter e io ero al Real, mi chiamò Branchini e mi disse che i nerazzurri volevano cederlo. Chiamai subito il presidente del Real Madrid, perché sapevo che appena si fosse sparsa la notizia tutti i grandi club si sarebbero fiondati su di lui. Solo l'Inter non aveva capito le qualità del giocatore. Dicevano che non sapeva marcare? Io gli dicevo di andare in avanti e aggredire, il resto non mi interessava. Lo reputo il più importante nel ruolo insieme a Paolo".