Lavezzi rivela: “Sono stato vicino all’Inter due volte, ma ho scelto la Cina”

Finalmente l'argentino ammette l'ormai "antico" interesse

Lavezzi ha dichiarato: "Qualcosa, qualche contatto, con l'Inter c'è stato all'epoca, per 2 volte, ma ho deciso io di non andare. Sono andato invece al PSG prima e in Cina poi. Sono momenti in cui bisogna fare delle scelte e io non mi pento di nulla. La Juve? No, non ci sarei mai andato per cose mie".