Appiano Gentile, Vidal e Kolarov ancora a parte: Conte cerca di recuperarli

I due giocatori sono ai box già da diverso tempo

Arturo Vidal e Aleksandar Kolarov sono ancora ai box: le ultime notizie da Appiano Gentile dicono che da Appiano Gentile non arriva, in realtà, nessuna notizia, perché che i due calciatori siano alle prese con le proprie magagne fisiche è situazione ormai cristallizzata da tempo, che dovrebbe perdurare anche almeno per la prossima giornata di campionato, in cui l'Inter sarà ospitata dal Crotone.