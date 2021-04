Sacchi su Conte: “Bravissimo, titolo stra meritato. Ora però migliori il gioco”

L'ex Milan incorona il tecnico nerazzurro

Sacchi ha dichiarato: "Il titolo sarà meritato, Conte è stato bravissimo nonostante una situazione non facile da gestire. Il presidente del club manca fisicamente in Italia da ottobre, i pagamenti degli stipendi sono posticipati, la società è in bilico... eppure ha tenuto tutti sulla corda, ha dato un'identità alla squadra e l'ha fatta crescere. Ora però servirà un salto di qualità dal punto di vista del gioco, così da poter essere protagonisti anche in Europa. Gli voglio bene, sa che lo dico per il suo bene e perché è bravo".