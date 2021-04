La dinastia dei Cruz prosegue: primo goal da professionista per il figlio del Jardinero

Il 21 enne promette di seguire le orme del padre

La dinastia di Julio Ricardo Cruz , indimenticato attaccante nerazzurro entrato nel cuore dei tifosi per la capacità di risolvere le partite in bilico e di lasciare il segno contro Milan e Juve , prosegue. Il figlio Juan Manuel infatti, da poco messo sotto contratto dal Banfield , ha infatti siglato il primo goal da professionista.

La rete peraltro è stata importantissima, dato che ha regalato al club argentino il pareggio al '95 esimo contro l'Argentinos Junior. Proprio come 'El Jardinero' quindi, anche il figlio 21 enne sembra avere il ghiaccio nelle vene nei momenti più delicati e decisivi. Ai microfoni di El Clarin, Juan Manuel ha dichiarato: "Me lo ricorderò per tutta la vita, è stata una sensazione meravigliosa. Sono felice anche per la squadra, spero che il punto guadagnato con il mio goal possa contare in futuro".