Capozucca: “Sorprendente l’eliminazione dell’Inter dalla Champions. E’ la favorita per il campionato”

Ottenere un primo posto per riscattare un ultimo posto, vincere un titolo per togliere l’alone dell’incompiutezza dalla stagione corrente: più che un obiettivo suona come una condanna, e la condanna è quella che l’Inter si è auto-imposta dopo essere stata eliminata dalla Champions League e dall’Europa, chiudendo il girone di Champions all’ultimo posto e dando l’addio prima di metà stagione a tutte le competizioni continentali. A commentare l’eliminazione dei nerazzurri, ai microfoni di Radio Bianconera, è stato anche Stefano Capozucca, dirigente calcistico.

L’ex ds del Genoa, nel corso della trasmissione Up&Down, ha così parlato della situazione dei nerazzurri: “Commentare le sconfitte non è mai bello – ha detto – E’ normale che dall’Inter tutti si aspettino qualcosa in più, ha un grande allenatore e una grande squadra, anzi io penso che sia la favorita per lo Scudetto. Vederli uscire da ultimi dalla coppa è stato sicuramente sorprendente, ma il calcio è anche questo”.

