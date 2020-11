Caressa: “Ho l’impressione che la squadra non creda abbastanza in Conte. Lukaku fuori mi sorprende”

L’Inter di Antonio Conte sta indubbiamente vivendo momenti concitati in quest’avvio di stagione, tra prestazioni deludenti e risultati che non arrivano. Fabio Caressa ha parlato ai microfoni di Radio Deejay dei nerazzurri e del loro tecnico.

Ecco, dunque, le sue parole: “Innanzitutto, l’Inter è ancora lì in campionato, perché la classifica è molto corta. In Champions League le cose si sono fatte difficili. Ho una convinzione: quando hai come allenatore Conte, devi credere moltissimo in lui ed in quello che fai. Mi sembra che talvolta la squadra creda un po’ di meno in quello che fa e quello che deve fare: questo può essere un limite, tra l’idea di calcio di Antonio e quello che si vede sul campo“.

Poi, sugli acquisti: “Conte non ce lo dirà mai, ma mi piacerebbe capire quanto lui abbia influito sulla campagna acquisti. Conte non è mai stato flessibile, ma devi credere in quello che ti chiede. I giocatori non devono essere preoccupati di farlo. Che non giochi Lukaku mi sorprende“.