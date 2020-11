GdS – Conte e l’inizio di campionato: il confronto con gli anni passti

L’inizio di stagione dell’Inter non è stato dei migliori. Oggi, l’Inter di Antonio Conte si trova al quinto posto in classifica, ma il tecnico leccese come è andato negli anni precedenti anche nelle altre squadre in cui ha allenato? Come riporta La Gazzetta dello Sport, all’ottava giornata di campionato, nella stagione 2011/12, Conte allenava la Juventus e si posizionava al primo posto in classifica, con 4 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte.

Nella stagione 2012/13, sempre alla Juventus, Antonio Conte era sempre al primo posto all’ottava giornata e aveva ottenuto ben 7 vittorie, 1 solo pareggio e 0 sconfitte. L’anno successivo, stagione 2013/14, ancora alla Juventus era terzo in classifica con 6 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Salto temporale alla stagione 2016/17, quando Conte allenava il Chelsea, e all’ottava giornata si trovava 5° in classifica con 5 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. L’anno dopo, stagione 2017/18, il tecnico leccese con il Chelsea era sempre al 5° posto con 4 vittorie, 3 sconfitte e 1 pareggio.

Poi il passaggio all’Inter nella stagione 2018/19 con il secondo posto in classifica, 7 vittorie e 1 sola sconfitta. Mentre l’attuale stagione vede i nerazzurri al quinto posto in classifica con 4 vittorie, 1 sconfitta e 3 pareggi.

