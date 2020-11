Curva Nord: “La maglia che indossi va onorata. Tirate fuori i c******i”

Un messaggio chiaro e diretto è quello appena pubblicato dalla Curva Nord attraverso uno striscione. La squadra non sta dando il meglio di sé e dopo la gara contro il Real Madrid persa per 2-0, il massimo tifo nerazzurro ha deciso di inviare un messaggio alla squadra per ricordargli cosa vuol dire indossare la maglia dell’Inter.

“Quella maglia che tu indossi va onorata. Tirate fuori i c******i o veniamo con i bastoni“, questa la frase scritta sullo striscione che la Curva Nord ha voluto inviare ad Antonio Conte e alla sua squadra in vista del match contro il Sassuolo di questo pomeriggio alle ore 15.00.

