Caso Acerbi, nuovo allarme Inter: “Rischiano anche i compagni”

Il caso esploso intorno alle accuse di razzismo che hanno coinvolto Francesco Acerbi, per una frase che il centrale avrebbe rivolto a Juan Jesus durante Inter-Napoli, rischia di travolgere lo spogliatoio nerazzurro. A lanciare l’allarme, sulle frequenze di Radio Kiss Kiss è stato l’avvocato Mattia Grassani, legale – tra le altre – di Napoli e Bologna.

Secondo l’esperto in diritto sportivo, questo sarebbe lo scenario cui andrebbe innanzitutto incontro il difensore dell’Inter: “Se dovesse emergere un’offesa razziale, Acerbi rischierebbe almeno 10 giornate di stop ed un’ammenda tra i 10 ed i 20 mila euro”.

Ma non è tutto perché, secondo l’Avv. Grassani, a rischiare sarebbero anche i suoi compagni per omessa denuncia: “Altre sanzioni potrebbero arrivare anche ai suoi compagni di squadra che hanno visto e non hanno denunciato”.

Per quanto riguarda le attuali misure messe in atto verso il calciatore, il noto legale ha precisato: “La procedura della Figc è corretta, anche l’allontanamento del giocatore dalla Nazionale è conforme a quello che sta promuovendo la Federazione. Si parla di ipotesi. Arbitro? Ovviamente la terna arbitrale non ha visto o sentito altrimenti ci sarebbe stato un intervento diretto in campo. La Figc ha posto su indicazione del Coni la lotta a qualsiasi discriminazione come diktat assoluto”.