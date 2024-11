Caso Curve e penalizzazione Inter: cosa sta succedendo

Da pochi giorni, dopo aver ricevuto dalla Procura di Milano tutti gli atti legati all’inchiesta Doppia Curva, sono ufficialmente partite anche le indagini della Procura Federale con a capo Giuseppe Chinè. Verrà valutato, dunque, il coinvolgimento dal punto di vista della giustizia sportiva da parte di Inter e Milan, così come dei loro dirigenti e tesserati.

A tal proposito, come spiegato dall’Avvocato Paco D’Onofrio su Cronache di Spogliatoio, i due club – così come probabilmente i tesserati indirettamente coinvolti – non dovrebbero incorrere in alcuna squalifica di punti o giornate.

Queste le parole del legale sulla base di quanto emerso pubblicamente ad oggi: “L’eventuale sanzione sarebbe un’ammenda e un paio di mesi di squalifica per i dirigenti. Niente punti e niente giornate, non ci sono ipotesi. A meno che non ci sia connivenza, ma lì parliamo di un accordo scellerato tra società e frangia criminale dei tifosi. Questo tenderei ad escluderlo, altrimenti sarebbe stato il focus dell’indagine”.