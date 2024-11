Novità Acerbi e Frattesi: la decisione verso Firenze

Non è un periodo per nulla facile in casa Inter in merito agli infortuni perché il tecnico Simone Inzaghi deve fare spesso i conti con problemi di questo genere e ci sono novità in ogni momento. Durante l’allenamento di questa mattina un altro giocatore nerazzurro si è fermato per un nuovo guaio muscolare.

Nei giorni scorsi a finire ko erano stati invece Francesco Acerbi e Davide Frattesi che hanno dovuto saltare la partita di martedì sera in Champions League contro il Lipsia. La speranza dello staff medico interista è quella che riescano a recuperare per la trasferta di domenica a Firenze.

Nell’allenamento svolto questa mattina dall’Inter, come riportano i colleghi di Sky Sport, sono giunte delle notizie in merito alle loro condizioni. Entrambi hanno svolto una parte di sessione con il gruppo ma la decisione su una loro convocazione per la gara del Franchi verrà presa soltanto nell’allenamento di domani alla vigilia.

Visto anche lo stop di Pavard che si è fermato nel corso del match contro il Lipsia, riuscire a recuperare quanti più giocatori possibili sarebbe molto importante per Inzaghi che per affrontare al massimo i molti impegni nel calendario nerazzurro dovrà attingere a tutte le forze della sua rosa.