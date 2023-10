Dopo l’esplosione del caso scommesse di settimana scorsa, proseguono le indagini della Procura di Torino. Dopo Fagioli, Tonali e Zaniolo, nonostante le altre rivelazioni fatte da Fabrizio Corona, non sono state in realtà riscontrate nuove evidenze su altri calciatori coinvolti nello scandalo. Nonostante ciò, questa mattina il giornale ‘La Verità’ ha riportato l’intervista dello zio dell’ex calciatore nerazzurro Antonio Esposito, in quanto fonte principale dei fatti raccontati al re dei paparazzi.

Maurizio Petra, nello specifico, ha riportato anche il nome di Nicolò Barella, facendo scattare l’immediata reazione del centrocampista dell’Inter. Sul proprio Instagram, infatti, il calciatore sardo ha per prima cosa puntato il dito contro il quotidiano per lo spazio riservato alla fonte di Corona: “Da un giornale che si chiama ‘La Verità’ ci si aspetterebbe più serietà. L’unica verità è che siete dei pagliacci”.

Barella ha poi rincarato la dose smentendo qualsiasi tipo di implicazione nel caso scommesse: “Sono stato zitto per troppo tempo, nonostante tutto quello che ho letto sul mio conto. Nono mi sono mai piaciuti i giochi d’azzardo, figuriamoci le scommesse (per lo più sul mio lavoro). L’unica cosa che mi interessa è tutelare le mie figlie e la mia famiglia da questa merda. Per questo da oggi passerò per vie legali”.

2 Immagini