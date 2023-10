Verso Torino-Inter, problemi per Juric: infortunio per Zapata

Sabato alle 18 dopo una sosta Nazionali in cui è successo di tutto e di più, scenderà in campo l’Inter. Impegnata in una trasferta ostica come quella di Torino, può fare a meno di preoccuparsi di Duvan Zapata. Il nuovo acquisto del club granata, finora con 2 gol in 8 partite, è infortunato e salterà quindi la gara contro i nerazzurri.

Come riporta il club granata, l’attaccante “ha riportato un trauma elongativo al retto femorale sinistro”. Tempi di recupero ancora da stabilire, ma è chiaro che non ci sarà domani. Partirà titolare Antonio Sanabria, che molto probabilmente avrà al suo fianco Nikola Vlasic.