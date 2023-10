Zhang vuole rifinanziare Oaktree: contatti avviati con due società

Manca sempre meno alla scadenza di maggio 2024 entro la quale Steven Zhang dovrà ripagare il finanziamento di 275 milioni di euro incassato nel 2021 da Oaktree presso la controllante Great Horizon. Un prestito che a causa degli elevati tassi di interesse al 12% si è moltiplicato nel tempo, per un conto finale da oltre 350 milioni.

Un finanziamento che Suning dovrà tassativamente ripagare entro fine stagione per non correre il rischio di dover cedere le proprie quote in pegno a Oaktree. La volontà di Zhang di ripagare il debito evidenzia comunque il desiderio di rimanere alla guida dell’Inter già palesato negli ultimi mesi. Stando alle ultime novità diffuse da Il Sole 24 Ore, il presidente nerazzurro avrebbe così contattato tutti i grandi ‘credit fund’ presenti sul mercato.

Tra questi, le discussioni più avanzate sono state approfondite con due noti gruppi finanziari statunitensi: Sixth Street e Ares Management. Si tratta di due società internazionali con un forte track record nei maxi-finanziamenti al calcio. Il primo si è reso protagonista delle operazioni straordinaria con cui il Barcellona ha anticipato la vendita dei futuri ricavi da diritti tv per rientrare nel fair play finanziario della Liga. Il secondo, invece, ha aiutato il Chelsea a raccogliere più di 460 milioni per riqualificare Stamford Bridge.



Nel frattempo però Raine Group, segue il Sole 24 Ore, continua a lavorare per quanto riguarda la cessione del club. Al momento, ci sarebbero due trattative parallele, una delle quali una con un gruppo del Golfo Persico. D’altra parte l’Inter, invece, nega che sia mai arrivata un’offerta da Investcorp.

L’opinione di Passione Inter

Volontà o meno di rimanere all’Inter, rifinanziare il debito con Oaktree per forza di cose è un imperativo in casa Suning. Il rischio, in caso contrario, sarebbe quello di perdere il controllo delle quote di maggioranza del club nerazzurro disperdendo un patrimonio da oltre un miliardo di euro. Per il resto, è noto quanto forte sia il legame che si è instaurato negli anni tra Steven Zhang e il club nerazzurro, nonostante i noti problemi finanziari avvertiti dal gruppo Suning dal 2020 in poi.