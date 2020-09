Cattelan non perde la speranza: “La Juventus è favorita, ma l’Inter si sta avvicinando”

Intervenuto durante una trasmissione su Sky Sport, Alessandro Cattelan ha parlato del prossimo campionato di Serie A. Da sempre super tifoso interista, il noto presentatore televisivo non si è sbilanciato aspettando prima la fine del mercato, ma ha voluto comunque sottolineare come la Juventus sia ancora la prima favorita.

“Credo che la Juve rimanga nettamente favorita, però ci stiamo avvicinando. Abbiamo fatto una buona annata, abbiamo un grande allenatore, iniziamo ad avere una storia da Spalletti in poi. Una ricostruzione che porta cose buone. Poi non sappiamo come finirà, ma speriamo bene”.

Parlando di grande allenatore, la domanda su Antonio Conte è stata spontanea: “Sono molto contento che sia rimasto perché se no avremmo dovuto ricominciare da capo. Intendo questo quando parlo di costruzione di storia. Magari sarebbe andata bene però avere una continuità è bello”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<