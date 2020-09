Social – Males al settimo cielo: “L’Inter è un sogno che si avvera”

È arrivata l’ufficialità del suo passaggio all’Inter e Darian Males ha espresso fin da subito tutta la sua felicità. Lo svizzero ha affidato a un post su Instagram le parole in inglese per dichiarare amore al club nerazzurro.

“Sono così felice e orgoglioso di firmare un contratto di 5 anni con l’Inter! Un sogno si è avverato per me. Per prima cosa voglio ringraziare la mia famiglia per tutto, sarebbe impossibile senza di loro. Grazie al mio manager e al mio fratello maggiore. Voglio ringraziare i miei amici e tutte le persone che hanno sempre creduto in me”. Poi anche le prime parole in italiano: “Sono molto contento di essere qui e mi rallegro per questo tempo”.