Antonio Conte, che ha di recente aperto il proprio profilo Instagram ufficiale, ha postato oggi uno stralcio della giornata trascorsa oggi ad Appiano Gentile.

Il mister, nonostante gli anni passino per tutti, si è allenato insieme alla “truppa”, dimostrando sulla cyclette una condizione fisica ancora invidiabile, tanto da spingere alcuni tifosi a proporlo come nuovo giovane centrocampista di belle speranze per la rosa dell’Inter!