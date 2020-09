Pinamonti pronto a tornare all’Inter, resta però da sciogliere il nodo del contratto

Il ritorno di Andrea Pinamonti all’Inter pare ormai cosa fatta, tuttavia prima di poter dare l’ufficialità, rimane ancora un nodo leggermente spinoso da scogliere, secondo quanto riportato da Sky Sport.

Il giovane attaccante infatti potrebbe anche approdare in nerazzurro in prestito con obbligo di riscatto, evitando di gravare eccessivamente in questa delicata sessione di mercato, tuttavia avrebbe un solo anno di contratto con l’Inter. E la società meneghina, ovviamente, non vuole investire 20 milioni su una risorsa che potrebbe perdere dopo soli 12 mesi.

Ecco perché l’ultimo scoglio da superare sarebbe proprio quello del contratto. Spunta quindi l’ipotesi di un possibile rinnovo prima del completamento ufficiale del trasferimento, a meno che Marotta rompa gli indugi e decida di investire subito i 20 milioni e di ri-tesserare direttamente il ragazzo.

