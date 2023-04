Cds – Inzaghi, idea a sorpresa: addio prima di essere esonerato?

Il calcio ha delle regole non scritte, spesso anche ingiuste. Una di queste afferma che nelle difficoltà a pagare per primo è sempre l’allenatore. Questo, infatti, è quanto potrebbe succedere a Inzaghi al termine di questa travagliata annata.

Il tecnico, però, non ci sta e, in effetti, non sembra avere tutti i torti. Non può essere tutta colpa sua, ad esempio, quando Lukaku mostra segnali di crescita, ma poi si divora occasioni clamorose a porta vuota. Ed è solo un esempio dei tanti errori individuali che costellano le gare nerazzurre.

In ogni caso, con o senza addio volontario, il futuro di Inzaghi sembra essere lontano da Milano, con l’Inter già alla ricerca del suo sostituto da alcune settimane.