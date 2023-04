L’Inter può sperare: il Benfica ha alcune assenze importanti

La sfida di andata dei quarti di Champions League, contro il Benfica, è qui. E l’Inter non poteva arrivarci nel modo peggiore a livello di forma, dopo un mese di campionato totalmente disastroso e costellato di sconfitte. Al Da Luz, però, i nerazzurri dovranno ritrovarsi per sfruttare i punti deboli dei lusitani, arrivati anche loro alla gara con qualche difficoltà.

Su tutte, come ricordato nel nostro focus sulla squadra portoghese peserà l’assenza del centrale difensivo, Nicolas Otamendi, squalificato per una giornata. L’argentino è uno dei pilastri della squadra di Roger Schmidt ed è autore fin qui di un’ottima stagione, con anche la vittoria del Mondiale in Qatar a dicembre.

La difesa del Benfica, inoltre, dovrà rinunciare anche ad un altro tassello: Alexander Bah, infortunatosi gravemente nella sfida di campionato con il Porto. La distorsione al ginocchio destro, con anche la lesione del collaterale mediale, rischia di tenere fuori il terzino destro per tutta la stagione. In dubbio anche Grimaldo, anche lui non al top della forma.

Inoltre, come ricorda La Gazzetta dello Sport, il Benfica ha subito una perdita importante rispetto a quello scintillante visto in autunno nel girone con Juventus e Paris Saint-Germain. L’addio di Enzo Fernandez, infatti, ha diminuito sensibilmente la qualità del centrocampo. I portoghesi, in ogni caso, potranno contare sul talento scintillante di Goncalo Ramos, supportato da Rafa Silva e dall’ex Joao Mario.

La speranza dell’Inter, infine, è che la sconfitta subita nell’ultimo turno di campionato, la prima in casa, contro i rivali del Porto per giunta, possa intaccare un minimo le sicurezze della squadra di Schmidt.

Sul sito di Passione Inter puoi trovare tutte le ultime novità sulle probabili formazioni del match del Da Luz.