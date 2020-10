CdS – L’Inter attende l’esito del tampone di Hakimi e prepara il suo trasferimento a Genova. Conte spera: le ultime

Sono ore calde per Hakimi. Dopo la positività riscontrata mercoledì a poche ore dalla gara di Champions League contro il Borussia Monchengladbach, il marocchino ieri a sorpresa è risultato negativo al tampone effettuato dall’Inter. Il club di Suning ha comunque effettuato un altro test nella stessa giornata, di cui si saprà il risultato oggi e Antonio Conte spera di averlo a disposizione già nella partita contro il Genoa.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, ci sono spiragli per vederlo a disposizione del tecnico questo pomeriggio. In ogni caso l’Inter si sarebbe organizzata per trasferire Hakimi a Genova già in mattinata e si attende solo il risultato del tampone. Qualora questo fosse negativo, allora l’Ats accerterebbe quello del laterale destro come un caso di falsa positività, sulla scia di quanto accaduto giorni fa ad El Shaarawy. Conte spera, ma è ovviamente una lotta contro il tempo.

