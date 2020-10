CdS – Ranocchia scalpita, chance da titolare contro il Genoa? Nainggolan, servono minuti in vista dello Shakhtar

L’Inter torna in campo e lo farà contro il Genoa nella trasferta di Marassi. Alle ore 18 gli uomini di Antonio Conte cercheranno a tutti i costi i tre punti, dopo il pareggio casalingo in Champions League contro il Borussia Monchengladbach. Il tecnico è alle prese con i dubbi di formazioni e deve fare i conti, oltre ai calciatori positivi al Covid-19, anche con la condizione fisica non al meglio di qualche interprete.

Secondo il Corriere dello Sport, il tecnico potrebbe pensare di far rifiatare qualche calciatore in vista anche dell’impegno di martedì contro lo Shakhtar Donetsk. In particolare, Andrea Ranocchia scalpita dalla panchina ed è pronto a giocarsi le sue carte da titolare al posto di de Vrij. Anche per Nainggolan potrebbero esserci delle chance, magari a partita in corso. Il belga potrebbe macinare minuti importanti per poi partire titolare martedì.

