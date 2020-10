CdS – Sono i giorni della verità per l’Inter. Da Bastoni a Skriniar: il punto sui positivi

L’Inter deve fare i conti con l’emergenza sanitaria che ha colpito diversi giocatori. Sono in tutto 6 i calciatori risultati positivi al Covid-19 nei giorni scorsi ed ora man mano Conte spera di recuperarne uno ad uno. Nella gara imminente contro il Milan, la presenza di Bastoni resta al momento in bilico. Al difensore, risultato positivo 10 giorni fa, verrà effettuato oggi il tampone: se negativo, verranno fatti altri esami come stabilito dal protocollo, prima di rientrare in gruppo. Nelle migliori delle ipotesi siederà in panchina nel derby.

Per quanto riguarda la gara di Champions contro il Borussia Monchengladbach, l’allenatore leccese spera di contare su Nainggolan e Gagliardini. Per loro la giornata della verità sarà domenica, dove si accerterà il loro stato di salute. Per Skriniar, invece, si aspetta il via libera dalle autorità slovacche. Al momento il giocatore è bloccato in patria e non arriverà a Milano prima di martedì. Martedì è anche il giorno di Young. L’inglese terminerà infatti l’isolamento fiduciario, essendo il decimo giorno dalla positività accertata.

