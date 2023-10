Cessione Inter, mossa di Zhang. TS: “Ma qualcosa si muove”

Novità importante riportata oggi da Tuttosport in merito al futuro societario dell’Inter. La proprietà, secondo il quotidiano torinese, avrebbe affidato alla banca d’affari Goldman Sachs l’operazione per il rifinanziamento del debito in scadenza nel 2024 nei confronti di Oaktree che, però, non è stato “sconfessato”, si legge. Ciò significa che prosegue il sondaggio sul mercato alla ricerca dei tassi e condizioni più convenienti, anche se in ogni caso si preannuncia un’operazione molto onerosa.

Zhang quindi continua a muoversi con l’intenzione di restare alla guida dell’Inter, mentre attorno però si fanno sempre più concrete le voci di interesse da parte di fondi dal Medio Oriente ma anche dagli Stati Uniti, scrive sempre Tuttosport.

L’opinione di Passione Inter

Il momento della verità si avvicina, con il 2024 che sarà un anno di svolta in un senso o nell’altro. Il 26 ottobre la riunione annuale degli azionisti sarà il primo evento dal quale trarre indicazioni importanti circa la volontà della proprietà. Tutte le ultime operazioni svolte stanno riportando la società sulla strada della sostenibilità che la rende più appetibile. Lo scenario più confermato, al momento, prevede un lavoro importante nel tentativo di rifinanziare il famoso prestito di Oaktree per poi, eventualmente, procedere alla cessione dell’Inter all’acquirente più solido. Ma i reali progetti della famiglia Zhang, ad oggi, non sono ancora noti.