Questa edizione della Champions League sarà l’ultima con il format che ormai conosciamo da anni. La fase a gironi della massima competizione europea prevederà, per l’ultima volta, 8 gruppi all’interno dei quali verranno sorteggiate una squadra per ciascuna delle quattro fasce, con il consueto vincolo delle leghe di provenienza per cui non possono capitare nello stesso girone due squadre italiane (o due spagnole, o due francesi ecc).

La prima fascia è dedicata ai campioni: un posto per la vincitrice della Champions League, uno per chi vince l’Europa League e sei posti per i migliori sei campionati per ranking UEFA (in questo momento Inghilterra, Spagna, Italia, Germania, Francia e Portogallo). Nel caso in cui la vincitrice di uno dei top 6 campionati dovesse corrispondere con la vincitrice di una delle competizioni principali (come nel caso del Manchester City) uno slot va al settimo campionato in ordine di ranking (Olanda).

Dalla seconda fascia in poi si prende l’ordine delle squadre qualificate alla fase a gironi in base al ranking UEFA, con 8 squadre per ciascuna fascia. È logico pensare che, più è alto il ranking, potenzialmente più forti sono le squadre. Dunque finire in fasce più alte potrebbe garantire un vantaggio non indifferente al sorteggio, anche se non sempre è così.

Giovedì 31 agosto andrà in scena il tradizionale sorteggio che seguiremo in diretta sui canali di Passione Inter. Allo stato attuale delle cose ed in attesa delle ultime sfide dei playoff, ecco la composizione delle fasce:

PRIMA FASCIA

Manchester City (campione d’Inghilterra e vincitrice Champions League);

(campione d’Inghilterra e vincitrice Champions League); Barcellona (campione di Spagna);

(campione di Spagna); Napoli (campione d’Italia);

(campione d’Italia); Bayern Monaco (campione di Germania)

(campione di Germania) PSG (campione di Francia)

(campione di Francia) Benfica (campione di Portogallo);

(campione di Portogallo); Feyenoord (campione d’Olanda);

(campione d’Olanda); Siviglia (vincitrice Europa League).

SECONDA FASCIA

INTER ;

; Real Madrid ;

; Arsenal;

Manchester United;

Borussia Dortmund;

Atletico Madrid;

RB Lipsia;

Porto.

Per la terza e la quarta fascia, invece, la situazione è ancora aperta, con alcune squadre, però, già certe di partecipare alla prossima Champions League, mente altre dovranno superare il turno preliminare. Possibili anche dei cambi di fascia. Questa la situazione attuale:

TERZA FASCIA

Milan

Lazio

Salisburgo

Shakhtar

Stella Rossa

Rangers/PSV

Real Sociedad (può scivolare in quarta fascia)

(può scivolare in quarta fascia) Celtic (può scivolare in quarta fascia)

QUARTA FASCIA

Newcastle

Union Berlino

Lens

Anversa o AEK

Rakow o Copenaghen

Maccabi Haifa o Young Boys

Molde o Galatasaray

Per l’Inter quindi oltre alle insidie della prima fascia dove figurano le big, ma anche degli avversari alla portata, occhio soprattutto ai pericoli derivanti dalla terza fascia (soprattutto PSV e Real Sociedad se dovesse essere confermata), ma anche della quarta dove il Newcastle è una vera mina vagante, l’Union Berlino di Gosens e il Lens si affacciano alla competizione con tanta voglia di stupire e il Galatasaray, qualora dovesse qualificarsi, è un bel pericolo per riempire lo slot di quella che dovrebbe essere l’avversaria più ‘morbida’ del gruppo.

Dalla prossima edizione, quella 2024/2025, invece si cambia. Ne avevamo parlato su YouTube: