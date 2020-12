Dall’Inghilterra – Champions League, si pensa al nuovo format: c’è l’ok dell’UEFA

Si pensa ad una nuova Champions League. La massima competizione europea – da tempo – è al centro dei pensieri dei vertici del calcio per apportare delle modifiche. A partire dal 2024 la formula potrebbe cambiare e stando alle ultime novità si pensa ad un sistema “alla svizzera”.

Come riporta The Times questo nuovo format avrebbe avuto già il benestare dell’UEFA e dell’ECA (associazione europea dei club) che comporterebbe comunque il mantenimento delle 32 squadre (massimo 36) qualificate alla prima fase. I cambiamenti starebbero però nell’eliminazione dei gironi: le squadre infatti andrebbero a giocare 10 partite (5 in casa e 5 fuori) contro squadre diverse e la classifica sarà quindi unica. Al termine di queste giornate si qualificheranno le migliori 16 per poi procedere ad incontri incrociati: 1^ contro 16^, 2^ contro 15^ ecc.

