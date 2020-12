Verso Inter-Bologna, Sabatini: “La sfida ci stimola, scenderemo in campo con tenacia. Siamo ottimisti”

Non c’è tempo di ripensare alla vittoria di ieri sera in Germania contro il Borussia Mönchengladbach in Champions League: sabato sera l’Inter infatti tornerà in campo per la 10^ giornata di Serie A. A San Siro alle 20:45 – in diretta sui canali di DAZN – i nerazzurri affronteranno il Bologna degli ex Mihajlovic e Sabatini.

E proprio l’ex dirigente – all’Inter dal 2017 al 2018 – ha parlato ai microfoni di Sky Sport del match: “Siamo ottimisti per sabato, giochiamo molto volentieri questa partita contro l’Inter perché ci stimola molto. Grazie a Mihajlovic le nostre prestazioni sono positive e giocheremo con orgoglio e tenacia. Champions? Ieri hanno ribaltato il pronostico ed hanno il morale alto, ma siamo fiduciosi”.

