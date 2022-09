Champions League, ecco la lista ufficiale dell’Inter per la fase a gironi

L'Inter ha presentato ufficialmente le liste per la fase a gironi di ChampionsLeague. Il dubbio che l'Inter potesse essere danneggiata sul numero di giocatori da poter inserire, nell'ambito delle sanzioni UEFA, è stato spazzato via. 23 giocatori nella lista A: nessun elemento della prima squadra lasciato fuori (se non l'infortunato Dalbert). Nella lista B (quella dedicata ai giovani Primavera) ecco Zanotti e Fontanarosa. C'è anche Valentin Carboni ma dovrà aspettare il 9 settembre 2022 per maturare i due anni completi giocati con l'Inter. Ecco le liste ufficiali: