Milan-Inter, le probabili formazioni del Derby: Inzaghi scoglie i dubbi

Ci siamo, quel giorno che stavamo tutti aspettando è finalmente arrivato. Oggi, sabato 3 settembre, si gioca il primo Derby tra Milan e Inter della stagione 2022/2023. I nerazzurri ci arrivano con un punto in più rispetto ai rossoneri, anche se per Inzaghi questo non conta molto. Nell'allenamento di ieri pomeriggio, il tecnico nerazzurro ha - più o meno - sciolto gli ultimi dubbi.