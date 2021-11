Champions League, quanto incassa l’Inter con il passaggio agli ottavi di finale

Tutte le entrate del club nerazzurro grazie al percorso europeo di questa stagione

Antonio Siragusano

Grazie alla super doppietta di Edin Dzeko contro lo Shakhtar Donetsk, a dieci anni di distanza l'Inter è riuscita a centrare finalmente gli attesi ottavi di finale di Champions League. Un primo obiettivo stagionale che viene raggiunto da Simone Inzaghi e che aiuterà non solo la crescita del club in termini di blasone, ma anche dal punto di vista economico in un momento particolarmente delicato per il mondo Suning.

Ma quanto ha incassato l'Inter fino a questo momento in Champions League e quanto incasserà grazie all'approdo agli ottavi di finale? In attesa del risultato dell'ultima giornata dove i nerazzurri saranno di scena al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid, si può stimare quanto fino a questo momento sia entrato nelle casse del club nerazzurro. Come scritto da Calcio&Finanza, infatti, l'Inter partiva da una base di 15,64 milioni di euro garantiti dalla sola partecipazione ai gironi di Champions pi+ altri 15,9 derivanti dal ranking storico/decennale della società.

A questi 31,54 milioni vanno poi sommati quelli provenienti dalla quota market pool, i quali vengono ripartiti in due momenti. La prima metà in base alle prestazioni sportive dello scorso campionato, mentre la seconda in base al numero di partite giocate nell'attuale edizione della Champions League. Grazie alla vittoria dello scorso campionato, dunque, all'Inter spetta la fetta più grossa (40%), che corrisponde a 10,7 milioni, per un totale di 42,3 complessivi incassati fino a questo momento.

A questa cifra vanno poi aggiunti i bonus maturati per ogni partita e dagli incassi del botteghino registrati in occasione dei match casalinghi. Grazie al passaggio agli ottavi di finale, invece, l'Inter incasserà ulteriori 20 milioni di euro dai 9,6 del premio Uefa, quota martket pool, incasso del Meazza per la sfida casalinga della prossima fase e da una serie di bonus precedentemente pattuiti con gli sponsor. In Champions League, con il passaggio agli ottavi, l'Inter dovrebbe assicurarsi un incasso stagionale complessivo che si avvicina ai 70 milioni di euro.