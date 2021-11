Venezia-Inter, a sorpresa in conferenza parlerà Ranocchia

Il difensore dovrà annunciare qualcosa?

Ad attendere i nerazzurri ci sarà la trasferta di Venezia, con i lagunari che finora sono stati la rivelazione tra le neo promosse. La partita andrà in scena sabato 27 novembre alle 20.45 e sarà valida per la quattordicesima giornata di Serie A. La vigilia però sarà più curiosa del solito. In conferenza stampa, come anticipato sul sito ufficiale del club, parlerà e risponderà alle domande dei giornalisti Andrea Ranocchia, e capitano e difensore nerazzurro. La conferenza andrà in scena venerdì 26 novembre alle 14 e sarà trasmessa in diretta su Inter TV e sui canali digitali del club.