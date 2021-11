Globe Soccer Awards, Inter in lizza come miglior squadra dell’anno

Un riconoscimento per la vittoria dello Scudetto

Che l'annata passata dell'Inter fosse da incorniciare era fuori discussione. Vincere uno Scudetto con una rimonta ed una cavalcata trionfale, strappando lo scettro di Campione d'Italia alla Juventus dopo un'egemonia incontrastata per 9 anni non è cosa da tutti i giorni. A certificare però il grandissimo lavoro fatto dai nerazzurri ora però ci pensa anche una commissione internazionale. Sono infatti state svelate le candidature per eleggere il Club dell'anno 2021. La premiazione si terrà a Dubai il 27 dicembre e tra le 15 candidate spicca una sola italiana... proprio l'Inter! Ecco tutte le squadre in lizza per la vittoria finale: