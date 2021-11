Inter, la Champions ti fa ricca: in arrivo risorse addizionali per la squadra?

Ossigeno per le casse e non solo

I 20 milioni garantiti dagli ottavi di finale però, potrebbero non essere solo una buona notizia solamente per le casse societarie, ma anche per i tifosi. Come analizzato dalla Rosea sul proprio sito infatti, oltre a garantire visibilità e appetibilità per gli sponsor, il passaggio alla Top 16 europea potrebbe aprire le porte a qualche intervento sul mercato fino a qui messo in ghiaccio. Il budget di questa stagione era stato redatto tenendo conto della partecipazione ai gironi di Champions e di un ipotetico approdo alle semifinali di Europa League, con capienza degli stadi al 50%. Già solo l'arrivo agli ottavi ha però pareggiato la cifra della stima di inizio stagione e l'aumento della capienza degli impianti al 75% sta portando risorse addizionali. Tutto quello che arriverà da qui in poi sarà quindi un "di più" rispetto a quanto messo in conto finora. Non è quindi da escludere che, con parsimonia, ma si possa intervenire con più decisione sul mercato o offrire contratti più allettanti ai giocatori ancora indecisi.