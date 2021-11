Mercato – Inter, per Frattesi serve pazienza: niente arrivo a gennaio

Marotta studia il colpo per giugno

Davide Frattesi , centrocampista classe '99 del Sassuolo , è sicuramente uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano. Come abbiamo analizzato in questo articolo , le sue caratteristiche potrebbero fare molto comodo all 'Inter , trattandosi di un calciatore dotato di molta corsa e di buona tecnica. La sua esplosione però è naturalmente monitorata con attenzione da diversi club, non solo dall' Inter .

Come riportato su Gazzetta.it, il Sassuolo, nonostante potrebbe cedere alcuni dei suoi pezzi pregiati già a gennaio, vuole trattenere il gioiellino Frattesi almeno fino a giugno. La filosofia infatti dei neroverdi è di non cedere mai, a meno di situazioni particolari, nella finestra invernale, men che meno i giovani di prospettiva. Carnevali, direttore sportivo emiliano, sa benissimo infatti che in estate potrebbe scatenarsi una vera e propria asta al rialzo e nei prossimi 6 mesi Frattesi potrebbe alzare ulteriormente la propria quotazione. Le squadre che lo vorranno, Inter in testa avendo già sondato il terreno, dovranno quindi aspettare almeno fino alla prossima primavera, quando l'operazione potrebbe entrare nel vivo. Anche se non è da escludere che il Sassuolo provi a trattenerlo per un'altra stagione.